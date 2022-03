Raccolta viveri per rifugiati ucraini promossa dal Pd: ecco come partecipare

I Giovani democratici di Canicattì e il circolo territoriale del Partito democratico aderiranno all'iniziativa umanitaria promossa dal Pd Sicilia prevista per domenica 20 marzo per raccogliere generi di prima necessità da destinare ai civili ucraini.

La raccolta si svolgerà domenica mattina 9:30 alle 12:30 nei pressi della villa comunale.

"I beni oggetto di raccolta - dice una nota - consistono in generi alimentari a lunga conservazione, generi per la cura dell’igiene di donne e bambini, e generi per la cura della salute personale, tra cui materiali per la medicazione e farmaci non prescrivibili le cui tipologie sono indicate nella locandina. Per chi fosse impossibilitato a venire, ma volesse ugualmente contribuire alla raccolta, può contattarci telefonicamente al numero: 3335691350".