Tutte accuse che, tuttavia, non hanno trovato alcun riscontro tanto che il pubblico ministero Gianluca Caputo aveva chiesto l'archiviazione alla quale si erano opposti i genitori delle ragazzine attraverso il loro legale Roberta Finotti. Il giudice ha emesso l'ordinanza di archiviazione dopo avere sentito in aula tutte le posizioni ovvero quella del pm, del legale dei genitori delle ragazzine e dei difensori degli indagati, gli avvocati Alfonso Neri, Evelyna Di Maggio e Antonino Gaziano.

Una delle due sorelle, inoltre, secondo il racconto dei genitori, sarebbe stata toccata nelle parti intime dalla cuoca della struttura "con la scusa di eseguire i lavaggi" e avrebbe subito violenze fisiche "per mano delle operatrici su istigazione della pedagogista".

"Le indagini non hanno consentito di riscontrare le accuse e un supplemento istruttorio sarebbe del tutto superfluo": il gip Stefano Zammuto, con queste motivazioni, ha archiviato l'inchiesta a carico di sette responsabili di una comunità per minori di Racalmuto, accusati di maltrattamenti, abuso dei mezzi di correzione, violenza privata e violenza sessuale.

Maltrattamenti e abusi sessuali in comunità per minori? Il gip archivia accuse per 7 responsabili