"Viola sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno" e si sposta in un altro Comune, denunciato

Non avrebbe potuto, né dovuto, allontanarsi da Racalmuto. E non avrebbe dovuto farlo per effetto della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, alla quale era sottoposto.

Senza nessuna autorizzazione, si è recato a Licata. Ed è per violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale che il quarantaduenne racalmutese è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A farlo sono stati i carabinieri della stazione cittadina, coordinati dal comando compagnia di Canicattì.