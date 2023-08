"Hanno violentato una bimba di 6 anni": quando la fake news provoca allarme sociale

Due tunisini molestano una ragazza ospite di una struttura d'accoglienza di Racalmuto. In paese, "saltando" da una bocca all'altra, inizia a circolare, ingigantendosi, una notizia falsa: "E' stata violentata una bimba di 6 anni nel centro d'accoglienza". Voci che, riprese a più livelli, stanno, inevitabilmente, scuotendo e allarmando la piccola comunità che forse un tempo è stata "della ragione" visto che adesso ci si fida ciecamente, sbagliando, del vox populi o di quello che si legge sui social.

Non c'è stata, per fortuna, nessuna violenza a Racalmuto, né in danno di ragazze, né di bambine. Due tunisini hanno molestato una giovane - una sedicenne - ospite di una struttura d'accoglienza del paese. E' intervenuto, su tutte le furie, il padre della sedicenne che ha cercato di rimettere al proprio posto, creando anche un momento di caos, i due tunisini.

I carabinieri sono intervenuti, hanno ricostruito cosa è effettivamente accaduto e notiziato Prefettura e Questura. Si sta, in queste ore, e in via precauzionale, cercando di spostare in altre strutture d'accoglienza o i due tunisini oppure la stessa ragazza che è stata pesantemente infastidita e che è dunque, inevitabilmente, a disagio.