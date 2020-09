Anche Racalmuto non è più Covid-free: tampone positivo per una donna

Anche Racalmuto - dopo Grotte - non è più Covid-free. Il tampone positivo è arrivato per una donna, una quarantacinquenne, che s'era recata in ospedale per altri problemi e che s'è vista diagnosticare anche il Coronavirus.

A confermare il contagio, anche se ancora non ha ricevuto comunicazioni istituzionali, è stato, sui social, il sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia: "Purtroppo ho appena appreso, da fonti certe, che anche a Racalmuto è stato riscontrato un caso di Covid-19. Si tratta di un caso asintomatico. Invito tutti i cittadini a rispettare ancora di più le misure di prevenzioni già adottate". Partirà nelle prossime ore l'indagine epidemiologica: Comune ed Asp cercheranno di tracciare i contatti diretti della paziente

Racalmuto come Grotte. Il sindaco del "paese della ragione" ha deciso di allertare, sui social appunto, tutti i concittadini per fare in modo che vengano mantenute - soprattutto domani, giornata di mercatino settimanale nonché sabato sera, - le misure di prevenzione dal contagio: distanze interpersonali e mascherine in maniera particolare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quello di Racalmuto è il quarto della giornata. Prima erano stati resi noti, sempre dai rispettivi primi cittadini, un caso di Covid-19 ad ad Agrigento, 1 a Ravanusa e 1 a Cattolica Eraclea.