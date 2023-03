Stalking a praticante avvocato: 75enne rinviato a giudizio

Rinviato a giudizio con l'accusa di stalking: il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, come chiesto dal pubblico ministero Gloria Andreoli, ha disposto il processo per Calogero Busuito, 75 anni, di Grotte, accusato di avere perseguitato una donna trentaduenne.

La presunta vittima, praticante avvocato, sarebbe stata seguita e pedinata con appostamenti sotto le sue abitazioni di Racalmuto e Comitini. In almeno cinque circostanze - è l'atto di accusa della procura - sarebbe stata "seguita e controllata". Le ragioni alla base delle presunte persecuzioni non sono state mai messe a fuoco. Peraltro anche il figlio dell'imputato, di recente, è finito a processo per fatti analoghi sempre ai danni della stessa donna.

Gli atti persecutori, sostiene l'accusa, le avrebbero provocato un "grave e perdurante stato di ansia per la propria incolumità". La trentenne, quindi, sarebbe stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita "evitando di uscire da sola e modificando i suoi percorsi abituali".

La prima udienza del dibattimento, davanti al giudice Antonella Ciraulo, è stata fissata per l'11 ottobre. La presunta vittima si è costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Gianfranco Pilato mentre l'imputato ha nominato come difensore il legale Giovanni Salvaggio.