Padre e figlio perseguitano praticante avvocato, la vittima in aula: "Mi hanno costretto a non uscire da casa"

"Mi seguiva ovunque, me lo trovavo sotto casa, per strada quando camminavo e persino alla posta. Sono stata costretta a farmi accompagnare tutte le volte che dovevo uscire".

Una donna 34enne conferma così le accuse a carico del 75enne Calogero Buisito, di Grotte, finito a processo per stalking nei suoi confronti. Anche il figlio, peraltro, per ragioni mai del tutto messe a fuoco, l'avrebbe perseguitata e, per questi fatti, è stato già condannato a un anno e 9 mesi di reclusione.

La presunta vittima, praticante avvocato, sarebbe stata seguita e pedinata con appostamenti sotto le sue abitazioni di Racalmuto e Comitini. In almeno cinque circostanze - è l'atto di accusa della procura - sarebbe stata "seguita e controllata".

Gli atti persecutori, sostiene l'accusa, le avrebbero provocato un "grave e perdurante stato di ansia per la propria incolumità". La trentenne, quindi, sarebbe stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita "evitando di uscire da sola e modificando i suoi percorsi abituali".

La presunta vittima, costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Gianfranco Pilato, è stata ascoltata in aula davanti al giudice Antonella Ciraulo e ha confermato tutte le accuse.