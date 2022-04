Sorelle in fuga da comunità d'accoglienza: i carabinieri avviano le ricerche

Due sorelle di Riesi – di 24 e 18 anni- si sono allontanate dalla comunità alloggio di Racalmuto alla quale erano state affidate, negli anni passati, dal tribunale per i minorenni. Non soltanto egiziani, dunque, in fuga dalla struttura per minori di Grotte dove erano stati assegnati dalla Questura di Agrigento, ma anche due sorelle siciliane. Giornate di ricerca, per i carabinieri di entrambe le stazioni, che, coordinati dal comando compagnia dell’Arma di Canicattì, stanno provando a rintracciare le due donne e i due ragazzini extracomunitari. I carabinieri hanno avviato le perlustrazioni prima nei due paesi, Racalmuto e Grotte appunto, e poi le ricerche sono state allargate anche al resto della provincia.