"Preleva al Postamat e denuncia la sparizione dei soldi": assolto pensionato

Non simulò di essere stato vittima di una clonazione della sua carta libretto ma si trattò di una dimenticanza: il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha assolto Salvatore Lo Cicero, 75 anni, di Racalmuto, dall'accusa di simulazione di reato.

L'anziano aveva denunciato ai carabinieri, nell'ottobre del 2021, la sottrazione di 600 euro dal suo libretto postale.

In particolare, secondo quanto raccontato, era andato allo sportello dell'ufficio postale per prelevare dei soldi che gli servivano per dei lavori edili.

Quando l'operatore gli diede i contanti e restituì il libretto si accorse che era stata registrata anche un'operazione di prelievo di 600 euro fatto all'Atm Postamat, risalente al giorno prima che, a suo dire, non aveva eseguito.

L'impiegato gli consigliò di parlarne col direttore e quest'ultimo, che lo ricevette dopo un paio di giorni perché in quel momento non era presente, lo invitò a presentare una denuncia ai carabinieri.

I militari avviarono gli accertamenti e, dalla visione delle immagini di videosorveglianza, si accorsero che il prelievo allo sportello Atm era stato eseguito proprio da Lo Cicero che fu, quindi, denunciato.

Il difensore, l'avvocato Gianfranco Pilato, ha sostenuto che si era trattato di una semplice dimenticanza e che non c'era stato alcun dolo tanto che la denuncia era stata presentata, non per sviare la giustizia ma per provare a recuperare il denaro che pensava gli era stato sottratto attraverso la clonazione della carta libretto.

Lo stesso pubblico ministero Salvatore Caradonna, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto l'assoluzione.