Non torna a casa ed è irreperibile, scomparso da ieri meccanico di 27 anni

Non si hanno più sue notizie da ieri. I genitori, allarmati, hanno formalizzato una denuncia di scomparsa e i carabinieri della stazione di Racalmuto, così come quelli della compagnia di Canicattì, hanno subito avviato le ricerche. A non dare più sue notizie è un meccanico ventisettenne che vive con i genitori.

Il ragazzo si è allontanato a bordo di una Fiat Punto colore nero e, nonostante i tentativi di familiari e militari dell'Arma, al momento, è irreperibile. Non è escluso - ma naturalmente, per ora, non ci sono certezze categoriche - che possa trattarsi di un allontanamento volontario. Nelle ultime settimane, sui social, il giovane racalmutese aveva manifestato insofferenza e aveva postato dei messaggi che lasciavano intendere la sua intenzione di allontanarsi dal paese.

I carabinieri, pur trattandosi di un maggiorenne, hanno immediatamente - senza perdere neanche un attimo - avviato le ricerche, tanto su Racalmuto quanto su tutto il resto dell'hinterland e della provincia. Ore di angoscia, inevitabilmente, per i tanti racalmutesi che conoscono il ragazzo e i suoi familiari.

Qualora dovesse trattarsi di una decisione spontanea, di un allontanamento volontario appunto, il ventisettenne - questo l'accorato appello dei racalmutesi - si metta in contatto con i familiari o con la stazione dei carabinieri per fare chiarezza.