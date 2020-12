Anziani sequestrati in casa e rapinati di 60mila euro, arrestati 4 pregiudicati

Quattro pregiudicati sono stati arrestati dai carabinieri per la violenta rapina avvenuta lo scorso 19 maggio a Racalmuto ai danni di una donna di 79 anni e dei fratelli di 83 e 73, sequestrati all'interno della loro abitazione da dove sono stati portati via 50mila euro in contanti e quattro buoni del tesoro di 2.500 euro ciascuno.

Il colpo è avvenuto in un'abitazione di campagna di contrada Zaccanello, a Racalmuto. Ad agire, secondo il racconto delle anziane vittime, erano stati in tre che hanno fatto irruzione all'interno, dopo avere seguito uno dei proprietari che era uscito per andare nello spiazzale, approfittando, quindi, del fatto che la porta era aperta.

I banditi hanno strattonato con violenza gli anziani e li hanno chiusi in uno sgabuzzino razziando tutto quello che c'era all'interno e, in particolare, il denaro in contanti nascosto in una stanza dietro alla cucina insieme ai buoni del tesoro. Arraffato tutto quello che hanno trovato, i rapinatori sono scappati verso contrada Serrone dove i carabinieri hanno recuperato alcune banconote che devono essere cadute durante la corsa.

Le indagini, nei mesi successivi, hanno consentito di individuare i presunti autori del colpo.