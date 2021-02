Martellata in testa ad un 81enne per portargli via il portafogli, anziano in ospedale: fermato il criminale

Fermato. Il presunto responsabile della rapina ai danni dell'ottantunne racalmutese è stato sottoposto a fermo dai carabinieri.

IL FATTO. Una martellata in testa per portar via il portafogli ad un ottantunenne che sta facendo rientro a casa. Rapina degna del Bronx, quello che non è Racalmuto, nel centro del paese dove, alle ore 14 di domenica, è entrato in azione un criminale con il volto travisato. Dopo aver colpito il pensionato, il malvivente ha arraffato il portafogli – all’interno del quale c’erano circa 400 euro – e s’è dileguato. L’anziano ha perso, non è chiaro per quanto tempo, lucidità. Una volta ripresosi ha chiesto lui stesso aiuto, è stato soccorso dai familiari ed è finito all’ospedale “Barone Lombardo” della vicina Canicattì dove i sanitari gli hanno diagnosticato un brutto trauma cranico e varie ferite. Guarirà in circa 12 giorni, salvo complicazioni. Sulla violenta rapina in abitazione hanno avviato le indagini i carabinieri di Racalmuto, coordinati dal comando compagnia di Canicattì. Militari dell’Arma che conoscono benissimo il territorio e i suoi abitanti.

Appare scontato che la rapina sia stata studiata e l’anziano preso di mira. Il criminale ha deciso di entrare in azione in un orario e in un giorno – la domenica, mentre si è tutti a tavola in famiglia, - in cui in giro non c’era praticamente nessuno. Il martello utilizzato dal rapinatore è stato ritrovato dai carabinieri ed è “caccia” aperta al delinquente. Il 18 maggio scorso, nelle campagne di Racalmuto, tre anziani fratelli – di 73, 79 e 83 anni – vennero picchiati, rinchiusi in uno sgabuzzino e rapinati di ben 61 mila euro, oltre a monete antiche di pregio numismatico. All’inizio dello scorso dicembre, proprio i carabinieri riuscirono – dopo serratissime indagini – ad arrestare i presunti responsabili: 4 uomini di Palma di Montechiaro, due coppie di fratelli dai 38 ai 49 anni.

Esattamente per come è stato per la rapida di maggio scorso, ancora una volta, i carabinieri sono riusciti ad identificare - e a sottoporre a fermo - il presunto responsabile della rapina fatta colpendo alla testa, con un martello, il pensionato 81enne.

(AGGIORNATO ALLE ORE 10)