Rissa con coltellata per 20 euro in un bar: 2 condanne

Una zuffa con un'arma da taglio in un bar per una vincita contesa alle slot machine: i giudici della seconda sezione penale, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno deciso due condanne per lesioni e un’assoluzione "per non aver commesso il fatto" per il reato di rapina.

Otto mesi di reclusione nei confronti di Calogero Mattina e sei mesi di reclusione a Salvatore Puma, entrambi racalmutesi. Quest’ultimo era accusato anche di rapina ma è stato scagionato.

La vicenda scaturisce da una rissa all’interno di un bar a Racalmuto. Secondo l’accusa, che però, per questo aspetto, non ha retto al vaglio del dibattimento, Puma avrebbe aggredito a pugni Mattina sottraendogli la vincita alle slot machines, circa venti euro.

Da questo fatto sarebbe nata una colluttazione tra i due culminata con una ferita da arma da taglio, probabilmente una coltellata, nei confronti di Puma che, nelle settimane successive, fu arrestato per rapina.