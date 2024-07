Maria Santissima del Monte abbraccia Racalmuto, il prefetto: "Avete saputo incarnare lo spirito di comunità"

"Dodici anni fa arrivavo in qualche serata invernale e trovavo questo stesso scorcio vuoto. Ora vedo che cosa è capace di fare lo spirito di comunità. Pensateci anche voi, quando l'inverno scorso, in qualche giorno di maltempo, avete attraversato frettolosamente il vostro corso. E ora guardatelo adesso, lo state riempiendo voi con lo spirito di comunità". Lo ha detto, ieri sera, dopo aver partecipato, assieme al comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri: il colonnello Nicola De Tullio, alla processione di Maria Santissima del Monte, compatrona di Racalmuto, il prefetto di Agrigento Filippo Romano. E lo ha detto rievocando i ricordi personali di quando è stato, 12 anni fa appunto, commissario straordinario proprio del paese della ragione. È "alla capacità dei cittadini di riunirsi e fare, ogni giorno, dei piccoli miracoli di buona volontà" che, in piazza Crispi, con accanto la barca della Madonna del Monte, si è appellato il prefetto. Romano ha ricordato cosa c'è scritto sulla lapide, che lui stesso fece collocare all'ingresso di vicolo Rapisardi da dove si accede al circolo Unione che lo scrittore racalmutese era solito frequentare: "Ogni paese è importante per la persona che dal quel paese viene, perché rappresenta la sua identità. Ma Sciascia aggiungeva che Racalmuto è veramente un posto speciale. E lo diceva da grande conoscitore della cultura e del mondo. Voi oggi state dimostrando questo, state dimostrando di essere una collettività speciale che coltiva ed ha dei valori forti. Vi ringrazio racalmutesi - ha concluso il prefetto Romano - per aver saputo incarnare, così meravigliosamente, lo spirito di comunità".

All'unità e coesione si era, poco prima del prefetto, richiamato il neo sindaco di Racalmuto Calogero Bongiorno: "Se stiamo uniti e in pace, se stiamo nel rispetto reciproco e nella laboriosità, noi possiamo guardare con fiducia al nostro futuro, sotto gli occhi amorevoli e benevoli della nostra Vergine Maria Santissima del Monte". E alla calma, alla comunione e all'unità di intenti si era invece appellato, perché il male non potrà mai vincere sul bene, don Carmelo La Magra.

Il prefetto Filippo Romano e il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Nicola De Tullio, hanno anche omaggiato Maria Santissima del Monte visitando il santuario settecentesco dove è sistemata la statua di Antonello Gagini arrivata a Racalmuto nel 1503.

