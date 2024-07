Festa della Madonna del Monte, parapiglia e pathos per la presa del "Cilio dei burgisi"

Il Cilio degli emigrati racalmutesi è partito da viale Della Vittoria, da casa della famiglia Amato che vive in Belgio. Con decine e decine di bandiere, un po' di tutto il mondo, le strade di Racalmuto non soltanto si sono colorate, ma si sono riempite di significato: nel corso della sua storia il paese ha assistito, e ancora assiste, alla "fuga" di quelli che forse sono i suoi migliori "figli". Racalmuto, quest'anno, ha registrato una massiccia presenza di turisti, molti dei quali figli di chi nel corso dei decenni ha fatto le valige ed è andato via dal paese, e di emigrati. Alcuni sono addirittura tornati dal Venezuela, oltre a decine e decine di racalmutesi che vivono in Canada (ci sono 40mila racalmutesi ad Hamilton) e in Belgio. Un successo di partecipazione che è stato il frutto del grande lavoro svolto dall'associazione ViviRacalmuto con il progetto "Terra madre".

Poi la tradizionale - e quest'anno s'è registrata oltre alla consueta bolgia, anche un po' di parapiglia - presa del Ciliu di lu burgisi. Più gruppi si sono accapigliati, sia sotto il Cilio che sopra: prima della conquista della bandiera che ritrae Maria Santissima del Monte. In un corso Garibaldi stracolmo di appassionati e curiosi, in tanti, dal basso, hanno fatto il tifo e incitato.

La bandiera è stata presa da Carmelo Agrò. La tradizione è stata dunque, e in tutti i suoi aspetti, rispettata. La presa del "Cilio" è una sfida fra i "burgisi", i vecchi proprietari terrieri di un tempo, in età di matrimonio. È un rito che onora, come quello delle "purmissioni" l'amore e la devozione che i racalmutesi hanno per la loro Madonna del Monte.

Lo scorso anno la bandiera era stata presa da Fabrizio Sardo. E contrariamente alle "voci di corridoio", nel 2023 non c'era stata alcuna "battaglia". Non sul "Cero", almeno. Perché, invece prima della scalata, vi sarebbe stato un po' di "movimento" da parte di bande rivali.

