Perdite idriche e ritardi sulle riparazioni, contestazione a Girgenti Acque

Ritardi sulle riparazioni idriche. Il presidente del Consiglio, Sergio Pagliaro, invia una contestazione al gestore del servizio invitandolo a far fronte ad ultimare tutte le riparazioni necessarie sul territorio di Racalmuto. “Non intendiamo sopportare oltre i gravi ritardi del gestore del servizio idrico che deve effettuare le riparazioni per le perdite di acqua – ha scritto Pagliaro - . In questa calda estate, i dipendenti dell’ufficio Tecnico comunale, a cui va un ringraziamento, non hanno lesinato sforzo ed hanno, sempre, segnalato le perdite e, al contempo, diffidato il gestore del servizio ad adempiere”. Pagliaro ha evidenziato ieri quello che di fatto inevitabile quando ci sono delle falle nelle condotte e dunque delle perdite idriche: “Ripercussioni sulla distribuzione domestica che i cittadini di Racalmuto, come pure tutti coloro che si trovano in vacanza nella città, hanno, loro malgrado, subito e che non possono più tollerare. Questa amministrazione e i racalmutesi sono stati fin troppo pazienti ad attendere i doverosi interventi. Le riparazioni devono essere effettuate, infatti, per legge e contratto, - ha incalzato il presidente del consiglio comunale - in tempi stretti”. Pagliaro e l’amministrazione tutta, con in testa il sindaco Vincenzo Maniglia, ieri, hanno preso atto “della buona volontà del gestore che, proprio in queste ore, ha iniziato i lavori di riparazione. Lavori che, però, non devono interrompersi, ma che devono, anzi, interessare tutte le numerose rotture con perdite di acqua, distribuite su tutto il territorio comunale”. Ed dunque, proprio per questo motivo, che l’amministrazione ha formalmente avanzato una contestazione scritta al gestore del servizio idrico. L’ultimatum è chiaro: “In futuro le perdite dovranno essere eliminate in tempi stretti dalla segnalazione – ha ultimato Sergio Pagliaro – per evitare la sospensione di un servizio pubblico”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto, nel tardo pomeriggio di ieri, il sindaco Vincenzo Maniglia ha reso noto, dopo averlo appreso dalla gestione commissariale del servizio idrico integrato, che "dalle ore 19 di ieri è stata sospesa la fornitura idrica nei Comuni di Castrofilippo, Grotte, Naro e Racalmuto per consentire riparazioni e sostituzioni di pezzi speciali nella condotta idrica generale del Consorzio Tre Sorgenti. Il Consorzio prevede di ripristinare il flusso idrico nella serata di venerdì 4 settembre. Per quanto riguarda le rotture delle tubature in varie parti del paese, il Comune - ha spiegato Maniglia - ha già provveduto a segnalare più volte e a mettere in mora la gestione commissariale per le necessarie riparazioni".