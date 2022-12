Musicista trovato morto impiccato e accoltellato: il gip ordina nuove indagini

Per la procura si è trattato di un suicidio, i familiari insistevano chiedendo di non chiudere il caso e indagare per omicidio o, comunque, istigazione al suicidio. Il gip Stefano Zammuto, dopo avere sentito in contraddittorio tutte le parti, ha deciso di non archiviare e disporre altre indagini per fare luce sulla morte di un musicista 40enne originario di Porto Empedocle, trovato morto impiccato e accoltellato a Racalmuto dove viveva.

"Dovete andare subito in via ...., a Racalmuto. Sono entrati dal balcone, c'è la mia fidanzata sola". Una chiamata al numero unico 112, interrotta più volte, con l'operatore che non conosce la via del paese e sembra non prendere troppo sul serio la richiesta di aiuto. Dall'altra parte della cornetta il musicista, con voce turbata, come se qualcuno lo inseguisse, prega l'operatore di andare a casa della sua ragazza. Ma la via, sebbene esistente, non risulta nei terminali del ministero.

"Sono scappato dal balcone, andate a casa della mia ragazza". Poi dice di essere ferito: "Ho dei colpi di lama". Il quarantenne verrà trovato solo dopo diverse ore, il 4 dicembre del 2020, impiccato alla staccionata di una casa abbandonata nei pressi dell'abitazione della compagna, da dove era fuggito calandosi dal balcone. Sul collo e sui polsi alcuni tagli. Secondo il pm Sara Varazi, che si è avvalsa di una consulenza, i colpi sono stati autoinferti. La madre, la sorella e la compagna del musicista non ci stanno e si sono opposti alla chiusura del caso.

Il gip ha accolto le tesi dei loro legali Salvatore Pennica, Francesco Mirabile e Sandra Figliola e ha ordinato alla procura di svolgere altri esami medico legali da effettuare in 6 mesi.