Incidente in campagna: 60enne resta incastrato fra le ruote della motozappa, trasferito in codice rosso a Caltanissetta

È rimasto incastrato fra ruote di ferro della motozappa. Un sessantenne, gravemente ferito, è stato già soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove i medici gli hanno riscontrato una bruttissima ferita al polpaccio della gamba destra. L'incidente sul lavoro è avvenuto su un appezzamento di terreno di contrada Zaccanello, nei pressi di una rinomata discoteca.

Lanciato l'Sos, sul posto - in aperta campagna appunto - si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, i carabinieri e i sanitari del 118. Il sessantenne, senza non poche difficoltà, è stato liberato dalle ruote di ferro della motozappa e nel frattempo è atterrato l'elisoccorso. S. A., di 60 anni appunto, è stato trasferito in codice "rosso".

Il ferito non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma i medici lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti sanitari necessari.

