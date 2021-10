Chiesa: è tornato alla casa del Padre l'arciprete di Racalmuto, paese sotto choc per la perdita di don Diego

L'arciprete di Racalmuto, don Diego Martorana, è tornato alla casa del Padre. Ieri mattina, durante la celebrazione della messa, si sarebbe sentito male ed è stato portato in ospedale, al "Barone Lombardo" di Canicattì dove gli è stata diagnosticata un'emorragia cerebrale. Don Diego, dopo una nottata di condizioni critiche, ha lasciato la comunità ecclesiale di Racalmuto che aveva servito per oltre 60 anni. Soltanto da pochissimi giorni era andato infatti in pensione.

Ieri sera, i "suoi" concittadini si erano riuniti in preghiera per lui.

Padre Martorana - come tutti i racalmutesi erano soliti chiamarlo - è stato la guida spirituale dell'intero paese: dagli adolescenti agli anziani. S'è sempre battuto per aiutare chi era in difficoltà e, a Racalmuto, era stato capace di creare una comunità d'accoglienza per tossicodipendenti. Ma s'è speso anche per la creazione di nuove vocazioni e per la nascita di una nuova chiesa.

L'intero paese è sotto choc per la morte del sacerdote 83enne che per decenni ha guidato la comunità della parrocchia Maria Santissima del Carmine e che poi, divenuto arciprete, aveva curato quanti frequentano la chiesa Madre. A Racalmuto, in questi minuti, si sta organizzando la camera ardente per quanti vorranno "salutare" don Diego: una colonna portante del paese, ma non soltanto.