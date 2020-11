Il Covid non molla l'Agrigentino, tamponi positivi per ospite casa di riposo e alunno delle medie

Cinque nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime ore in provincia di Agrigento. Due sono a Montevago. Ad annunciarli, con un video diffuso sui social, è il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. A Racalmuto è stato contagiato un alunno delle scuole medie, a Realmonte sono due i cittadini risultati positivi.

Realmonte, il Comune annuncia: due nuovi casi

"Abbiamo appreso in via informale che altre due persone sono risultate positive al Covid-19. Sono in isolamento domiciliare, stanno bene e sono in attesa di verifica da parte dell'Asp". Ad annunciarlo è il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca. Ad oggi, secondo il primo cittadino, ammontano a 15 i casi totale, di cui un guarito. Secondo i dati dell'Asp, invece, Realmonte sarebbe ferma a 4 casi.

Montevago, i casi totali salgono a 10

"Sono arrivati - dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - gli esiti dei 26 test eseguiti nella casa di riposo "La grande quercia", uno è risultato positivo. Si tratta di un ospite del centro, ho attivato sia i medici dell'Usca che il servizio di epimediologia dell'Asp. Il paziente verrà trasferito in un Covid hotel e la casa di riposo verrà sanificata. La struttura, poi, tornerà a regime - aggiunge il sindaco - perchè il dipendente positivo si è negativizzato".

C'è, invece, un altro caso di Covid che porta a dieci i positivi in paese. "Appartiene allo stesso ceppo familiare - aggiunge La Rocca Ruvolo - dove si erano registrati altri casi".

Un altro caso di Covid viene segnalato da Racalmuto

"Oggi pomeriggio - scrive su facebook il sindaco Vincenzo Maniglia - mi è arrivata comunicazione dall’Asp di un altro caso di positività al covid-19. Si tratta di un alunno di scuola media. Sono immediatamente partite le procedure previste dalla legge. La dirigente della scuola, frequentata dall’alunno, mi ha confermato che ha provveduto a mettere la classe in quarantena e che sia i docenti che gli alunni, domani si sottoporranno a tamponi e che partirà la didattica a distanza per quella classe".