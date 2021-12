Violenza sessuale, minaccia aggravata e lesioni alla convivente": nei guai disoccupato

Violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, minaccia aggravata e lesioni personali. E’ per queste ipotesi di reato che un disoccupato quarantaduenne di Racalmuto è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Reati che l’uomo avrebbe commesso – stando all’accusa – in danno della convivente, casalinga, di 39 anni. La donna – che, ieri mattina, ha chiesto “aiuto” alla caserma dei carabinieri di Racalmuto – è stata allontanata dall’abitazione ed è stata collocata in una struttura protetta, una casa per donne vittime di violenza dove l’uomo non potrà raggiungerla, né mettersi in contatto con lei.



I carabinieri di Racalmuto, coordinati dalla compagnia dell’Arma di Canicattì, hanno, infatti, subito attivato la procedura del “codice rosso” che mira a tutelare e proteggere la donna vittima. Dell’accaduto è stata, naturalmente, informata la Procura che adesso dovrà valutare le accuse e decidere se richiedere o meno delle misure cautelari a carico del quarantadueenne disoccupato.



Le ipotesi di reato di cui il racalmutese è stato accusato – partendo proprio dalla violenza sessuale e arrivando alle lesioni personali – sono infatti assai gravi. Indagini e attività d’accertamento, ieri, risultavano essere però ancora in corso. Accade ormai sistematicamente, tanto nel capoluogo quanto nel resto dei Comuni dell’hinterland, che, purtroppo, si registrino fatti del genere.