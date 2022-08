"Stai attento perché vedi che ti fazzu dari lignati": disoccupato minaccia anziano, denunciato

"Stai attento perche vedi che ti fazzu dari lignati". E' con queste parole che, grosso modo, nei giorni scorsi, un disoccupato trentasettenne, domiciliato a Grotte, avrebbe minacciato un pensionato ottantatreenne di Racalmuto. Un anziano che "incassate” quelle parole non ci ha perso tempo a recarsi dai carabinieri per denunciare quanto gli era capitato. E dopo una breve attività di indagine, a riscontro della querela ricevuta, i militari dell'Arma di Grotte, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Agrigento il disoccupato.

Cosa abbia innescato quelle minacce non è chiaro o comunque non è stato reso noto. Gli investigatori parlano genericamente di “futili motivi”. Eppure, inevitabilmente, fra il pensionato racalmutese ottantatreenne e il disoccupato trentasettenne, originario di Racalmuto ma residente a Grotte, vi devono essere stati dissidi e diatribe. Appare scontato che, laddove possibile, i carabinieri – tanto quelli della stazione di Grotte, quanto quelli di Racalmuto – proveranno a tenere d’occhio i due uomini. Anche perché la minaccia fatta dal disoccupato è veramente, tenendo in considerazione che l’altra parte è un anziano, inquietante.