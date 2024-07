La nascita di un figlio, una grave malattia o incidente: Racalmuto si risveglia con le "purmissioni" a Maria Santissima del Monte

La nascita di un figlio o di un nipote, una grave malattia affrontata e superata, il miracoloso recupero da un incidente stradale. Hanno preso il via, in un paese semi-deserto, perché durante la notte si è tirato fino a tardissimo, le "purmissioni" in onore di Maria Santissima del Monte, compatrona di Racalmuto. Fra un'oretta, corso Garibaldi, la scalinata che conduce al santuario e il piazzale dell'ingresso secondario, torneranno a riempirsi all'inverosimile. E le "purmissioni" continueranno - per i più mattinieri, anziani e bambini, sono già iniziate appunto - a essere sciolte lungo la scalinata e all'interno della chiesa.

Come da tradizione, a tenere stretti a se, a piedi scalzi o sulla groppa di un cavallo bardato, i propri piccoli saranno donne-mamme che sfideranno la scalinata per ringraziare, platealmente, la Vergine degli afflitti per la "grazia" ricevuta. Già durante il corteo, ma soprattutto dentro la chiesa, ai piedi della Madonna, quando la promessa verrà sciolta, non mancheranno le lacrime, commozione ed emozione per il "miracolo" ricevuto e per aver detto, platealmente, "grazie" a Colei che ha protetto, soccorso, esaudito. In un caso, un cavallo bardato non è riuscito ad entrare all'interno della chiesa. Non ci sono stati pericoli però, per fortuna, per il racalmutese che ha comunque "sciolto" la sua promessa.

Ogni "purmissione", che sta iniziando a inondare - immersa nell'odore della cubaita - corso Garibaldi è, e verrà, preceduta - come la tradizione vuole - dai "tamburinara".

Ieri sera, l'incrocio fra corso Garibaldi e le vie Gramsci e Leonardo Sciascia, è stato il "classico" scenario della presa del "Cilio di li burgisi". E quest'anno, anche degli emigrati.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.