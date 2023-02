Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un furgone, morto poliziotto 61enne in pensione

Sarebbe stato colto da malore improvviso e, al volante della sua auto, una Golf, è andato a sbattere contro il furgone che lo precedeva. Tragedia in via Roma, a Racalmuto, dove un poliziotto in pensione, di 61 anni, Arcangelo Mattina, ha perso la vita.

Il decesso - stando a quanto emerge in questi concitati e drammatici momenti - non sarebbe avvenuto a causa dell'incidente stradale, ma per l'improvviso malore. La Golf, proprio a causa del malore del conducente, si è schiantata contro un furgone Fiat Iveco. L'ex poliziotto privo di sensi è rimasto all'interno dell'abitacolo. A soccorrerlo, o almeno a provarci, ancor prima dell'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, sono stati i sanitari del 118. Ma per il poliziotto in pensione non c'era più nulla da fare.

Scattato l'allarme, lungo la via Roma, si sono precipitati i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione cittadina che sono coordinati dal comando compagnia di Canicattì.

I militari dell'Arma hanno ricostruito quanto è effettivamente accaduto lungo la via centrale, e sempre caotica, di Racalmuto.