Spaventoso incendio minaccia fattoria: la Forestale salva in extremis un cavallo

E' stato portato in salvo in extremis. Soltanto grazie al tempestivo intervento degli uomini della Forestale s'è evitato che il cavallo, ormai circondato dalle fiamme, perdesse la vita. Ad intervenire - in zona Ponte Scaccia di Racalmuto - per un vasto incendio che minacciava una fattoria, sono state proprio le squadre della Forestale. Il proprietario, nonostante molteplici tentativi, non riusciva a raggiungere l'animale che ha rischiato grosso.

Gli uomini del corpo Forestale della Regione Siciliana sono però riusciti - mettendosi anche a rischio - a salvare l'animale. Sempre a Racalmuto qualche giorno addietro gli stessi operatori avevano salvato un altro cavallo da un incendio di vegetazione incontrollato.