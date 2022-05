Scoppia incendio in un'abitazione di Racalmuto, marito e moglie riescono a mettersi in salvo: residenza distrutta

S'è rischiata una tragedia. Marito e moglie, entrambi di Racalmuto, ha rischiato grosso. Anzi di più. Miracolosamente sono, per fortuna, riusciti a mettersi in salvo, ma sono rimasti senza casa: la loro abitazione, in corso Garibaldi, fra piazza Crispi e piazza Umberto I, è andata completamente distrutta.

Mancavano pochi minuti alle ore 5 quando l'Sos - lanciato da alcuni residenti di corso Garibaldi - è stato raccolto dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento. A Racalmuto sono state inviate tre squadre di pompieri e l'autoscala. Nel frattempo, al secondo piano di un immobile - rinnovato e ristrutturato da non molto tempo - c'era l'interno.

A quanto pare, il proprietario dell'abitazione - un pensionato settantenne - svegliatosi a causa del fumo e del fuoco ha subito aperto una finestra. Cercava forse di far arieggiare i locali, ma il fuoco è di fatto aumentato. Marito e moglie sono riusciti a mettersi in salvo e sul posto, giunta un'autoambulanza del 118, i sanitari hanno dato assistenza. Al pensionato, che era ed è fortemente sotto choc, è stato dato ossigeno perché aveva inalato tantissimo, troppo, fumo nero.

I vigili del fuoco sono rimasti al lavoro fino a poco prima delle ore 8,30, quando tutto è risultato essere stato messo in sicurezza. Ma l'abitazione è andata, purtroppo, completamente distrutta. Nessun dubbio sul fatto che l'incendio è divampato per cause accidentali. A quanto pare, si è innescato un corto circuito da una presa elettrica dove forse era stato lasciato attaccato il cellulare o, forse, una stufetta.

L'intero centro di Racalmuto, corso Garibaldi fa parte della Circonvallazione del paese, è rimasto per ore ed ore completamente paralizzato. Tutta la circolazione stradale è stata interdetta e deviata. Sotto choc l'intera cittadinanza, anche perché il pensionato settantenne - proprietario dell'abitazione andata distrutta - è molto conosciuto: è stato più volte consigliere e assessore comunale e, nel 2014, quale segretario dell'Udc fu anche candidato a sindaco.