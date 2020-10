Niente acqua per i Comuni del Tre Sorgenti, i commissari prefettizi chiedono scusa

Anche oggi non c'è stata acqua a Grotte, Naro, Castrofilippo e Racalmuto: i Comuni serviti dall'acquedotto Tre Sorgenti. Ma oggi, a chiedere scusa sono i commissari prefettizi che si occupano della gestione del servizio idrico. "La gestione commissariale è costretta dall’altrui atteggiamento omissivo a scusarsi con le popolazioni dei comuni di Grotte, Naro, Castrofilippo e Racalmuto per i continui disagi da carenza di distribuzione idrica - hanno scritto - . Non può quindi che manifestare piena la solidarietà a tutti coloro che, come gli stessi commissari, sono vittime delle enormi responsabilità assunte da Tre Sorgenti e da Ati Ag9, che contro legge ne agevola le inadempienze".

