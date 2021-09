Furto al circolo di associazione sportiva: portato via il cambia monete con 3 mila euro

Sono riusciti ad intrufolarsi all’interno del circolo di un’associazione sportiva – fra le ore 13 e le 15 di martedì e hanno rubato la macchina cambia monete che conteneva la somma di circa 3 mila euro. A formalizzare la denuncia contro ignoti, alla stazione dei carabinieri di Racalmuto, è stato il responsabile della stessa associazione sportiva. I carabinieri di Racalmuto, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno avviato le indagini alla ricerca di indizi utili per individuare i responsabili. E lo hanno fatto setacciando l'intera area per verificare eventuali presenze sospette compatibili con l'orario del furto.

Non è escluso, anzi sembrerebbe essere altamente probabile, che i militari dell’Arma abbiano già passato in rassegna, dopo averne verificato la presenza, eventuali telecamere di videosorveglianza, private o pubbliche, presenti nell’area dove sorge l’associazione sportiva, così come nelle immediate vicinanze. Il riserbo investigativo è, inevitabilmente, fittissimo. I carabinieri non lasciano trapelare nessuna indiscrezioni su quale sia, se c’è naturalmente, la pista investigativa maggiormente battuta.