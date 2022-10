Scavalcano il muro di cinta e rubano scooter e bici lasciati in campagna: al via indagini

Hanno scavalcato il muro di cinta, si sono introdotti nella proprietà rurale e sono riusciti a portar via un ciclomotore Aprilia Scarabeo, 50 di cilindrata, e una bicicletta montan-bike. A fare la scoperta, recandosi nella casa di campagna di contrada Scaccia, è stato il proprietario: un professionista cinquantottenne di Racalmuto. Il furto dovrebbe essere stato messo a segno fra le ore 19 e le ore 16 dell’indomani, nell’arco di tempo in cui, di fatto, nella residenza estiva non è andato nessuno.

Il professionista ha subito formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri di Racalmuto che hanno avviato le indagini. Appare scontato che i ladri – quasi certamente più di una persona – si sono messi in azione durante le ore in cui è calata l’oscurità. E trattandosi di una zona d’aperta campagna, poco frequentata in questo periodo dell’anno, nessuno potrebbe aver visto, né sentito nulla. Non sarà dunque semplicissimo riuscire a recuperare indizi o elementi per arrivare all’identificazione dei balordi. A Racalmuto era da un po’ di tempo che non si registravano furti, né in centro e nemmeno nelle abitazioni di campagna.