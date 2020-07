Si intrufola nella casa di campagna e porta via la borsa: furto in pieno giorno

Ha lasciato la porta o la finestra aperta? O chi si è intrufolato aveva le chiavi o comunque sapeva come fare senza forzare alcun infisso? E’ a queste domande che dovranno rispondere i carabinieri della stazione di Racalmuto per cercare di fare chiarezza, e individuare la giusta pista investigativa da percorrere, sul furto che è stato messo a segno in un’abitazione di campagna, nella zona della miniera.Qualcuno, senza essere visto, né tantomeno sentito, è riuscito ad entrare nell’abitazione ed ha subito messo le mani sulla borsetta che era stata lasciata appoggiata, forse come d’abitudine, proprio all’ingresso. In quella borsetta, oltre ai documenti di riconoscimento della proprietaria ed effetti personali, c’erano – nel portafogli– circa 100 euro.

Il delinquente – adagire potrebbe essere stata infatti una sola persona – ha arraffato la borsa e senza lasciarsi, a quanto pare, tracce alle spalle s’è dileguato. A fare la scoperta, quando è rientrata in casa, è stata la proprietaria. Alla donna, praticamente sotto choc, non è rimasto altro da fare che chiedere aiuto ai carabinieri della stazione di Racalmuto ai quali ha formalizzato una denuncia, contro ignoti,di furto. I militari dell’Arma di Racalmuto hanno naturalmente subito avviato le indagini per cercare di dare un’identità al balordo. Quanto è avvenuto nella zona d’aperta campagna racalmutese non è il primo, né forse l’ultimo,furto del genere. Anche in passato – ma bisogna tornare indietro nel corso degli anni – erano stati fatti dei furti analoghi, sempre nelle case di campagne, approfittando forse della momentanea distrazione dei proprietari.