Lascia l'auto posteggiata per il weekend e non la ritrova più: insegnante vittima di furto

Aveva lasciato la sua Lancia Ypslon posteggiata, forse come sempre, lungo corso Garibaldi. Al momento di riprendere la vettura, la docente scolastica sessantaduenne non l’ha più ritrovata. Qualcuno, di fatto, gliel’ha rubata. Ed è accaduto tra le ore 21,30 di sabato e le ore 8 di ieri, quando di fatto è stata fatta l’amara scoperta. La racalmutese, senza perdere un solo secondo, s’è precipitata alla stazione dei carabinieri ed ha denunciato il furto aggravato. Il danno, ieri, non risultava essere stato ancora quantificato, ma inevitabilmente non era affatto di poco conto. Per fortuna però, almeno per l’insegnante, era coperto da assicurazione.

I carabinieri di Racalmuto, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno subito avviato le indagini e uno dei primi passaggi investigativi fatti è stato quello di verificare la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza lungo corso Garibaldi, nei pressi di dove appunto era stata lasciata posteggiata l’autovettura. Non filtrano indiscrezioni sulle indagini intraprese dai militari dell’Arma che sono, chiaramente, indirizzate all’individuazione di chi ha portato via la macchina dell’insegnante.