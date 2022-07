Festa della Madonna del monte, "sbampa" la polemica: sarà una festa ad alta tensione

Ancora polemica a Racalmuto per la festa della Madonna del Monte, in seguito alle limitazioni imposte dalle istituzioni per garantire la sicurezza della manifestazione.

Dopo che ieri mattina il sindaco Vincenzo Maniglia aveva, su Facebook, pubblicato un post dai toni abbastanza trionfalistici nel quale utilizzava la classica espressione "sbampa la festa", in molti tra i racalmutesi si erano illusi che le iniziative si potessero svolgere regolarmente.

E' stata quindi una sopresa amara quando ieri sera è stato impedito ai cavalieri non maggiorenni di salire la scala del Santuario, con la folla che rumoreggiava e i cittadini che manifestavnao il proprio dissenso e il proprio rammarico per una scelta che è stata presa dalle istituzioni per questioni di sicurezza che in molti però non comprendono, data l'assenza di incidenti rilevanti connessi alle manifestazioni popolari in onore della Madonna.

"Sono profondamente addolorato per quello che è successo stasera - ha commentato sui social il sindaco Maniglia -. Chiedo responsabilmente a tutti i protagonisti della festa di attenersi all'ordinanza del Questore per un sereno svolgimento della manifestazione. Oggi è successo che i cavalieri non sono saliti dalla scalinata perchè l'ordinanza della Questura, uscita ieri, prevedeva che potessero salire solo i maggiorenni. Domani, (oggi per chi legge ndr) insieme al Presidente dei Cavalieri ci recheremo in Questura per provare a trovare un'intesa".

Stasera, se non ci saranno cambiamenti dell'ultim'ora, la "presa del cilio dei burgisi" non avverà con la solita e tradizionale folla di gente che si arrampica sulla struttura, ma con una sola persona che, nei fatti, "lotterà" contro il vento per prendere il drappo.