Non è stato trovato in casa durante un controllo serale: 73enne denunciato per evasione

Aveva il permesso di potersi allontanare da casa dalle ore 10 a mezzogiorno. Erano le 20,10 – stando all’accusa formulata dai carabinieri della stazione di Racalmuto – quando, ad un controllo, non è stato invece trovato nella sua residenza dove era, ed è, in detenzione domiciliare.

Il pensionato settantatreenne di Racalmuto è stato dunque denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’ipotesi di reato contestata è: evasione dai domiciliari. Era la fine dello scorso marzo quando il pensionato racalmutese – dovendo scontare 6 mesi di reclusione per un furto aggravato commesso il 4 novembre del 2013 – veniva sottoposto alla detenzione domiciliare. Ed è accaduto in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, eseguito dai carabinieri della stazione di Racalmuto che sono coordinati dal comando compagnia di Canicattì. Appare scontato che i controlli a carico dell’uomo, inevitabilmente, proseguiranno. Così come non è escluso che si possa anche arrivare ad un provvedimento di aggravamento della misura.