Schiaffi e pugni al padre per estorcergli i soldi per la droga: condannato 39enne

Cinque anni di reclusione per le accuse di maltrattamenti, estorsione e lesioni personali aggravate. Sono stati inflitti dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, nei confronti di un trentanovenne di Racalmuto già condannato per vicende analoghe.

L'uomo sarebbe stato colpito con schiaffi e pugni e sarebbe stato minacciato di morte e brutalmente picchiato se si rifiutava di consegnargli i soldi per la droga e gli alcolici.

Il trentanovenne si sarebbe scagliato contro l'anziano padre, dipendente del tribunale in pensione, per sei anni, a partire dal 2017, picchiandolo e minacciandolo in maniera esplicita: "Ti ammazzo.. ti brucio... ti uccido... ti taglio la gola" - gli avrebbe detto in più circostanze.

Al rifiuto del padre di consegnargli i soldi che gli sarebbero serviti per drogarsi o ubriacarsi lo avrebbe picchiato, danneggiando gli arredi della casa o l'auto del genitore e costringendolo, così, il genitore ad abbandonare l'abitazione.

L'anziano padre, in più circostanze, si fece medicare in ospedale lesioni alla testa, al braccio e all'orecchio. L'indagine è stata avviata dopo una sua denuncia. Il procuratore Giovanni Di Leo, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto la condanna a 7 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione.

Il difensore, l'avvocato Gianfranco Pilato, aveva replicato sostenendo che non vi era prova di numerosi degli episodi contestati.