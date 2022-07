Cumulo di pene: deve scontare 2 anni e 10 mesi: 26enne in carcere

Deve scontare due anni, dieci mesi 26 giorni di reclusione per un cumulo di pene. E’ in esecuzione di un ordine di cessazione della pena detentiva domiciliare, con la sostituzione del carcere che i carabinieri della stazione di Racalmuto hanno arrestato Abdi Khalid Ahmed, 26 anni, somalo, e lo hanno trasferito alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Ad emettere il provvedimento, eseguito appunto dai militari dell’Arma, è stato il tribunale di Sorveglianza di Agrigento dopo che sono arrivati gli atti di cumulo di pene della Procura della Repubblica di Roma. L’immigrato non ha opposto alcuna resistenza e s’è lasciato trasferire al carcere di contrada Petrusa.