"Criticità strutturali e carenze igienico-sanitarie": trasferite le donne in difficoltà e denunciata imprenditrice

"Criticità strutturali e gravi carenze igienico-sanitarie". E' per questo motivo, dopo un'ispezione del Nas e dei carabinieri delle stazioni di Racalmuto e Canicattì - che le ragazze madri e donne in difficoltà, alloggiate in una struttura d'ospitalità di Racalmuto, sono state tutte trasferite e ricollocate in altri idonei centri.

L'ispezione è stata fatta, nei giorni scorsi, su delega della Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo. Ad essere denunciata è stata la legale rappresentante dell'attività di assistenza, una imprenditrice ventinovenne.