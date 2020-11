Incidente con 4 feriti a causa di una buca, Comune paga risarcimento

Il 5 novembre del 2009, in contrada Malati, all’uscita di Racalmuto, rimasero coinvolti – e feriti – in un incidente stradale verificatosi a causa di una buca presente sull’asfalto. A causa di quell’incidente, che non coinvolse altri mezzi di passaggio, il conducente e i tre trasportati finirono all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove i medici diagnosticarono traumi e lesioni.

Al Comune arrivò dunque una richiesta di risarcimento danni, compresi quelli subiti dall’autovettura, di 7.098,62 euro. Lo scorso anno, l’avvocato Gianmarco Carnabuci – legale delle parti – ha chiesto al Municipio di procedere alla tacitazione della controversia con la somma di 6.098,62 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal Comune, “al fine di evitare ulteriori aggravi di spese che sicuramente verrebbero addebitate all’ente” – è stato scritto – all’inizio dell’anno è arrivata la proposta di un importo complessivo finale di 2.500 euro. Somma che, a saldo e stralcio, è stata accettata dalle parti per la definizione della controversia che, dunque, almeno questa, non finirà in tribunale. Accolta la proposta transattiva, dunque, i funzionari del palazzo di città hanno disposto la liquidazione all’automobilista proprietario dell’autovettura.