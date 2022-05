Dopo 15 ore divampa di nuovo il fuoco nell'appartamento distrutto, è allarme nel centro di Racalmuto

Il "cuore" di Racalmuto è di nuovo in allarme. Poco dopo le 22,30 è tornato a bruciare il secondo piano dell'immobile di corso Garibaldi dove, alle 4,30, è scoppiato uno spaventoso e devastante incendio. Durante tutto il giorno, non c'erano stati segnali di allarme. Ma in serata una fitta coltre di fumo nero è tornata ad alzarsi. Tutti gli abitanti della zona fra le piazze Crispi e Umberto I, inevitabilmente preoccupati, hanno iniziato a tempestare di richieste d'aiuto la sala operativa dei vigili del fuoco.

Da Canicattì è partita una squadra che è giunta nel centro storico di Racalmuto alle 23,15 circa. I pompieri si sono subito messi al lavoro per tornare a circoscrivere il fuoco che, appunto, è all'improvviso tornato a divampare. Lungo il corso principale del paese, nonostante la tarda ora, decine di racalmutesi, tutti con il naso all'insù per capire quanto fosse grave il nuovo incendio.

I proprietari dell'abitazione - il pensionato settantunenne è molto noto perché più volte consigliere e assessore comunale e, nel 2014, quale segretario dell'Udc, anche candidato a sindaco - hanno perso ogni cosa. La casa, già all'alba, era andata distrutta ed era stata dichiarata temporaneamente inagibile. Danneggiato, a quanto pare, anche il primo piano: un appartamento che risultava essere in vendita.