Spariscono attrezzi dal garage di una pensionata, ritrovati ad un 50enne: denunciato per ricettazione

Furto di utensili da lavoro, dal valore complessivo stimato di mille euro, all’interno del garage, in contrada Mazzarati, di proprietà di una pensionata settantaquattrenne. Un colpo che però, non in questo caso, non è rimasto senza “risposta”. Perché i carabinieri della stazione di Racalmuto sono riusciti a ritrovare gli utensili da lavoro, attrezzature usate per l’agricoltura, e l’uomo che ne era in possesso. Si tratta di un canicattinese cinquantenne che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’ipotesi di reato contestata è ricettazione.

Il furto, in danno della pensionata racalmutese, è stato messo a segno fra giovedì 9 e domenica. Durante quell’arco di tempo, né la donna, né nessuno dei suoi familiari è infatti andato in campagna. Ed è proprio durante l’assenza dei proprietari che qualcuno, senza essere visto, né tanto meno sentito, trattandosi appunto di una zona di aperta campagna, è riuscito ad intrufolarsi all’interno del magazzino dell’abitazione rurale. E sono state portate appunto via le attrezzature agricole. I carabinieri, nella giornata di sabato, avevano però sequestrato al canicattinese cinquantenne proprio delle attrezzature. E quando l’anziana pensionata racalmutese è andata a fare denuncia per furto, a carico di ignoti, i militari dell’Arma della stazione di Racalmuto le hanno mostrato proprio quegli utensili che la donna ha riconosciuto. Non essendoci naturalmente nessun elemento di furto a carico del canicattinese, a suo carico – visto che è stato trovato in possesso di refurtiva – si è configurata l’ipotesi di ricettazione.