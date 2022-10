Racalmuto riavrà il suo asilo nido, appaltati i lavori per adeguare l'immobile

Sono stati appaltati, per 241.787 euro, i lavori di interventi strutturali e di adeguamento agli standard per riportare l'asilo nido, nei locali di via Generale Macaluso, a Racalmuto. A darne notizia sono il sindaco Vincenzo Maniglia e l'assessore ai Lavori pubblici Luigi Penzillo.

"A breve partiranno i lavori e finalmente le famiglie racalmutesi potranno usufruire di un importante servizio fortemente voluto dall’amministrazione Maniglia" - hanno spiegato i due amministratori - .