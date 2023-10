Anziani picchiati e rapinati in casa: chieste tre condanne

Anziani sequestrati, picchiati e rapinati nella loro abitazione: il procuratore generale ha chiesto la conferma della condanna emessa a carico di tre palmesi.

In primo grado, il 22 novembre dell'anno scorso, i giudici del tribunale di Agrigento hanno condannato a 11 anni e 6 mesi di carcere Antonino Manganello, 50 anni; 10 anni e 4 mesi al fratello Alfonso Manganello, 52 anni e 8 anni e 5 mesi a Carmelo Marino, 41 anni.

I fratelli di 73, 79 e 83 anni - fra cui una donna - il 18 maggio del 2020 erano stati sorpresi mentre si trovavano nell'orto della loro abitazione in contrada Zaccanello a Racalmuto. Secondo la ricostruzione del magistrato che rappresenta l'accusa al processo di appello, vennero strattonati con violenza e minacciati dai rapinatori che hanno razziato l'abitazione portando via circa 50mila euro.

Dopo la requisitoria del procuratore generale sono iniziate le arringhe difensive con l'intervento dell'avvocato Santo Lucia, martedì sarà la volta del collega Daniele Re. Poi sarà emessa la sentenza.

In precedenza era stato già assolto, "per non aver commesso il fatto", il palmese Enrico Marino, 41 anni, che aveva scelto il rito abbreviato.