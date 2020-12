Street art, affidato incarico di 2.500 euro per realizzare murales

E’ stato affidato all’artista Raimondo Simone Caramazza di Agrigento l’incarico di realizzare un murales in via Cesare Terranova: la strada di collegamento con l’attigua Grotte. Cinque le offerte arrivate al Comune di Racalmuto e quella dell’artista agrigentino ha ottenuto dalla commissione più punti rispetto agli altri. La somma che l’ente ha impegnato per realizzare l’obiettivo è 2.500 euro.

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale della cittadina, in tutte le sue forme ed espressioni. E per realizzarlo la giunta municipale – con in testa il sindaco Vincenzo Maniglia – aveva, appunto, deliberato la realizzazione di un murales in via Cesare Terranova. “I murales, recentemente, stanno assumendo un’importanza artistica e decorativa sempre più preminente, la cosiddetta ‘Street art’ – hanno scritto dal Comune di Racalmuto – è una particolare forma di espressione che si manifesta esclusivamente nei luoghi pubblici ed è diventata di grande rilevanza sociale. Il tema del murales sarà legato alla valorizzazione della cultura del territorio, del mondo minerario – hanno spiegato -, letterario e delle tradizioni popolari-religiose”. Ecco quindi che il Comune di Racalmuto aveva diramato, nelle scorse settimane, un avviso pubblico al quale potevano partecipare artisti singoli o associazioni. Le offerte giunte al palazzo di città sono state appunto cinque: da parte di Davide D’Angelo, da Filippo Lo Presti, Raimondo Simone Caramazza e della Fidapa di Racalmuto, con il presidente Angela Giglia. L’opera che verrà realizzata avrà un compenso economico – motivo per il quale, appunto, l’ente ha già proceduto al relativo impegno di spesa - di 2.500 euro, oltre alle spese di realizzazione. Le proposte sono state esaminate e valutate da una commissione appositamente nominata che ha valutato sulla base di appositi criteri quali l’originalità, creatività e qualità del progetto, tecniche di realizzazione, inserimento dell’opera nel contesto di riferimento e longevità in relazione ai materiali utilizzati.