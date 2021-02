Aumento del canone idrico e costo dei rifiuti, il Consiglio: venga costituito un tavolo tecnico

E' stato dato mandato al sindaco Vincenzo Maniglia e al presidente del Consiglio Sergio Pagliaro di comporre un tavolo tecnico - con le massime autorità regionali - per discutere degli aumenti retroattivi dell'acqua e dell'eccessivo costo dei rifiuti. Lo ha fatto l'Assise - seduta straordinaria e urgente - di Racalmuto.

Al tavolo tecnico verranno invitati a sedere il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e i responsabili del gestore idrico. "Serve porre fine al grave disagio che rischia di trasformarsi in disordine sociale - ha spiegato il presidente del consiglio comunale Sergio Pagliaro - . Perché al paese senz'acqua per giorni e giorni, anzi per settimane, va aggiunto l'adeguamento retroattivo (in aumento) del canone dell'acqua, siglato dall'Ati di Agrigento". Contrario il sindaco di Racalmuto all'adeguamento in aumento del canone idrico. Aumento che arriva in un momento di crisi economica dovuta al Covid 19. "E aggiungiamo ancora la questione dei rifiuti che sta raggiungendo costi elvatissimi, in considerazione degli ultimi aumenti incomprensibili delle piattaforme di conferimento, - ha concluso Pagliaro - . I cittadini sono esasperati dal costo eccessivo e protestano energicamente. Al tavolo tecnico chiederemo di trattare questi argomenti e chiederemo migliori servizi con una riduzione dei costi".