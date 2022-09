"Quì lei non può parcheggiare": 82enne aggredito e picchiato in centro

“Qui, lei non può parcheggiare!”. E’ questo, grosso modo, il categorico divieto che ha fatto divampare un alterco fra un pensionato ottantaduenne e un agrigentino più giovane. Un botta e risposta, composto verosimilmente anche da male parole, che è culminato in un aggressione: il più giovane ha strattonato e percosso l’anziano. E’ accaduto – e non è la prima volta che, fra Agrigento e provincia, si registrano casi di questo genere – nel centro storico della città dei Templi. A formalizzare una denuncia, a carico di ignoti, alla polizia, è stato il pensionato che sostiene appunto d’essere stato picchiato per un parcheggio. L’anziano non ha fatto ricorso alle cure dei medici dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, né, per sua fortuna, c’è stato bisogno dell’intervento dell’ambulanza. Ma quell’affronto, quel “qui non può parcheggiare”, seguito dalle percosse, naturalmente, il “nonnino” non ha potuto accettarlo, né digerirlo.

I poliziotti della sezione Volanti hanno avviato i necessari riscontri per provare ad identificare l’agrigentino più giovane che non avrebbe dovuto mai, per quanto gli animi si siano potuti agitare, mettere le mani addosso ad un ottantaduenne.

Nell’agosto dello scorso anno, un ottantasettenne disabile rimase ferito – e i medici dell'ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento gli diagnosticarono la frattura del femore – dopo una lite per un parcheggio, riservato ai disabili, in piazza Della Vittoria ad Aragona. I carabinieri, allora, riuscirono, per lesioni personali gravi, a denunciare il presunto responsabile dell'aggressione: un pensionato di 63 anni che aveva parcheggiato l'auto nel posto riservato ai disabili. E L'anziano, reclamando il posto libero per lasciare la sua vettura, venne, appunto, picchiato.

A Favara, sempre la scorsa estate, venne arrestato un ventiquattrenne che aveva avuto un violento alterco con il vicino di casa, a causa di un posteggio di auto, parcheggio che, a quanto pare, sarebbe risultato essere occupato dall’auto del vicino. Nel settembre del 2020, i poliziotti delle Volanti riuscirono invece ad identificare, e denunciare, il trentatreenne di Favara che, in via Pirandello, sempre per un problema di parcheggio e di auto lasciata in malo modo, minacciò – secondo l’accusa – un quarantaduenne che venne colpito anche con una testata al setto nasale e con una pedata alle costole.