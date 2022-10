Questura, è tempo di avvicendamenti: ufficialmente insediati il nuovo vicario e il nuovo dirigente

Sono stati ufficialmente presentati in Questura il nuovo vicario e il nuovo dirigente. Si tratta del primo dirigente Francesco Marino, 56 anni di Avola, e del vicequestore Corrado Empoli, 57 anni di Noto. Il primo, già vicario a Benevento e Siracusa, è funzionario dal 1986 e ha mostrato da sempre una notevole predisposizione a condurre investigazioni di polizia giudiziaria. E’ stato anche commissario a Gela dove ha portato a termine numerose operazioni per contrastare le famiglie mafiose del luogo. Durante la sua carriera si è anche occupato di immigrazione.

Per Corrado Empoli si tratta invece di un ritorno in provincia di Agrigento. In passato ha già guidato i commissariati di Porto Empedocle dal 2002 al 2007 e di Canicattì dal 2009 al 2011. La città dell’Uva Italia gli ha anche conferito la cittadinanza onoraria. E’ stato anche capo delle sezione Volanti della Questura di Agrigento dal 2007 al 2009. Dal 2012 al 2014 è stato a capo della Squadra Mobile di Agrigento prima di esser trasferito a Parma. Dal 2016 al 2019 ha lavorato per la Squadra Mobile di Bologna per poi tornare in Sicilia nei commissariati di Modica, Alcamo e Castellammare del Golfo. Infine l’assegnazione alla divisione Pasi di Agrigento.