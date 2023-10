Meriti di servizio, premi con lode per 23 agenti di polizia: ecco di chi si tratta

Continuano i riconoscimenti della polizia di Stato agli agenti della questura di Agrigento per particolari attività di servizio. In mattinata, nella sala San Michele Arcangelo il questore Emanuele Ricifari ha personalmente consegnato le ricompense ai vice ispettori: Cristian Cammilleri, Dionisio Francesca, Davide La Micela e Calogero Tiranno. Ricompensa con lode anche per il vice sovrintendente Gerlando Adamo per l'agente scelto Renato Carrozzieri, per l'assistente capo coordinatore Angelo Demeo ed ancora per, l'assistente Filippo Di Stefano, per l'assistente capo coordinatore Cristian Farruggia, per l'assistente capo Mario Nocera, per l'assistente capo coordinatore Vincenzo Roccaforte. Riconoscimenti anche per l'ispettore Orazio Tomarchio, per l'ispettore superiore Giuseppe Ambrogio, per il vice ispettore Giuseppe Argento, per gli assistenti capo coordinatore Ezio D'Ambra e Dario Grassadonio. Lode anche per il vice sovrindentente Francesco Indorato, per l'ispettore Francesco Miller, per gli assistenti capo coordinatore Angelo Presti, Angelo Virone, Marco Tonnicchi, Salvatore Lamonica e per il vice ispettore Luigi Schiavone.