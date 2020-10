Polizia, il vice questore Luca Pipitone promosso primo dirigente

Alla Questura di Agrigento è arrivato, con il grado di vice questore, nel giugno del 2018. Ad assegnarlo - con funzioni di dirigente del commissariato di Sciacca - era stato il dipartimento di Pubblica sicurezza. Adesso, Luca Pipitone - romano di nascita, ma siciliano di origini - è stato promosso a primo dirigente. Una promozione decisa dal consiglio d'amministrazione del dipartimento di Pubblica sicurezza, presieduto dal capo di polizia. E' un momento di festa per la Questura di Agrigento. Ancora una volta, il dipartimento attribuisce importanza - grande importanza - al lavoro effettuato sul campo della Questura di Agrigento. Era già accaduto lo scorso ottobre con lla promozione - a primo dirigente - dell'allora capo di Gabinetto della Questura Carlo Mossuto.

Appare scontato, esattamente per come è accaduto di recente a Carlo Mossuto, che il neo primo dirigente Luca Pipitone venga trasferito in altra sede.