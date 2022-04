Quattro auto danneggiate e furto di un borsello su una Audi: vandali e criminali scatenati

Quattro auto danneggiate: la carrozzeria è stata rigata in più punti. E su una Audi A è stato sfondato il vetro della portiera lato guida ed è stato portato via un borsello con all’interno 105 euro, carta bancomat e documenti del proprietario: un romeno trentaquattrenne che aveva lasciata parcheggiata in via Monforte. Ad indagare sui diversi episodi sono i poliziotti del commissariato di Canicattì che hanno già raccolto le relative denunce a carico di ignoti.

I danneggiamenti hanno riguardato una Fiat Panda, di proprietà di un cinquantottenne che l’aveva lasciata posteggiata in via Verona; una Citroen C3 intestata ad un settantaduenne che l’aveva messa in sosta in via Senatore Sammartino; una Mercedes Amg 45, utilizzata da un ventiduenne, che aveva parcheggiato in via San Gaetano e una Nissan Qashqai intestata ad una trentenne canicattinese che l’aveva parcheggiata in via Regina della Pace.

I fatti si sono verificati tutti in giorni differenti, ma i danneggiamenti – fatti con un oggetto acuminato – sembrerebbero essere assai simili: sono state rigati i parafanghi, il tetto, i paraurti e le portiere. In alcuni casi, ma non in tutti, le vetture sono risultate essere “coperte” da assicurazione. I poliziotti hanno già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza.