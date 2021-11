Quattro addebiti per 550 euro in un'unica giornata: due nuove denunce per frodi online

Ad un trentaquattrenne hanno fatto, in un’unica giornata, quattro addebiti – da un minimo di 50 euro ad un massimo di 200 – per complessivi 550 euro. Ad un quarantacinquenne invece, in quattro giorni, una raffica di micro addebiti. Classico modus operandi, da parte dei frodatori online, che utilizzano per la maggior parte siti internet esteri. Entrambi i canicattinesi hanno disconosciuto le operazioni che hanno subito sulle loro carte prepagate PostePay e hanno formalizzato una denuncia ai poliziotti del commissariato cittadino.

Tutti e due hanno, naturalmente, specificato di non aver mai ceduto ad altre persone le carte prepagate. Gli agenti hanno subito trasmesso gli incartamenti acquisiti ai colleghi della Postale di Palermo. Saranno proprio loro ad occuparsi dell’attività investigativa che mira a dare – anche se è decisamente difficile – un’identità a chi si nasconde dietro quegli addebiti. Alle due nuove vittime non è rimasto altro da fare, oltre alla denuncia, che bloccare le prepagate.