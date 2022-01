Quartiere Ravanusella, al via le operazioni di pulizia: saranno effettuate ogni settimana

In vigore da oggi, martedì 18 gennaio, la nuova ordinanza del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, che rirpristina il diviedo di sosta con rimozione, in piazza Ravanusella, per consentire la pulizia periodica di tutta l'area.

E così il cosidetto "Quartiere Ravanusella", nel centro storico di Agrigento, sarà ripulito dopo la denuncia dei residenti che lamentavano cattive condizioni igienico-sanitarie. A comunicare l'avvico della promessa pulizia settimanale sono stati il movimento culturale "Il centro storico di Agrigento" e il comitato di quartiere "Uniti per Ravanusella" che avevano sollecitato un sopralluogo da parte dell'amministrazione comunale che si è regolarmente svolto lo scorso 4 gennaio.

Il sindaco Francesco Miccichè si è subito attivato con agli assessori comunali Francesco Picarella e Aurelio Trupia per risolvere i problemi riscontrati nel quartiere ed è stata infatti emanata un'apposita ordinanza dirigenziale, in vigore da oggi e per tutto il 2022, con la quale si ripristina il divieto di sosta con rimozione in piazza Ravanusella tutti i martedì, dalle ore 6 alle 13, per consentire la pulizia dell’area interessata.

"Pertanto - si legge in una nota - si richiede agli abitanti e non solo la massima collaborazione nel rispetto di tale divieto. I movimenti "Uniti per Ravanusella" e "Il centro storico di Agrigento - ringraziano l’amministrazione per questo intervento, auspicando che sia l'inizio dei tanti richiesti per la riqualificazione della zona".